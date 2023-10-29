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Під Старокостянтиновим працює ППО – відбивають атаку "шахедів"

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 23:48
Під Старокостянтиновим працює ППО – відбивають атаку
Ілюстративне зображення (Фото - Нацгвардія)

У районі Старокостянтинова Хмельницької області чути роботу ППО, що відбивають атаку "шахедів", повідомляє співрозмовник LIGA.net у місті.

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Наш співрозмовник у Старокостянтинові Хмельницької області повідомляє, що за містом чути роботу засобів ППО, які відбивають чергову атаку "шахедів".

Відомо, що в районі розташовується аеродром, який регулярно атакують окупанти.

Інформацію підтверджує Хмельницька ОДА (ОВА).

Фото – скриншот

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Сергій Бережний
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