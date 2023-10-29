Під Старокостянтиновим працює ППО – відбивають атаку "шахедів"
29.10.2023, 23:48
Ілюстративне зображення (Фото - Нацгвардія)
У районі Старокостянтинова Хмельницької області чути роботу ППО, що відбивають атаку "шахедів", повідомляє співрозмовник LIGA.net у місті.
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Наш співрозмовник у Старокостянтинові Хмельницької області повідомляє, що за містом чути роботу засобів ППО, які відбивають чергову атаку "шахедів".
Відомо, що в районі розташовується аеродром, який регулярно атакують окупанти.
Інформацію підтверджує Хмельницька ОДА (ОВА).
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинжалами" в основному по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт Мотором Січі в Запоріжжі.
- У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої атаки. Повідомлялося про вибухи та роботу ППО поруч із Старокостянтиновим. Повітряні сили повідомили, що з вечора 5 серпня українська ППО знищила 30 ракет двох типів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136.
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