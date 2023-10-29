Під Старокостянтиновим працює ППО – відбивають атаку "шахедів"

У районі Старокостянтинова Хмельницької області чути роботу ППО, що відбивають атаку "шахедів", повідомляє співрозмовник LIGA.net у місті.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Наш співрозмовник у Старокостянтинові Хмельницької області повідомляє, що за містом чути роботу засобів ППО, які відбивають чергову атаку "шахедів".

Відомо, що в районі розташовується аеродром, який регулярно атакують окупанти.

Інформацію підтверджує Хмельницька ОДА (ОВА).

Читайте також: Росії просто так не вдасться знищити нашу авіацію, є десятки аеродромів – ЗСУ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.