"Поддержит неотложные потребности ВСУ". Дания объявила о 19-м пакете помощи для Украины

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Дания объявила о 19-м пакете военной помощи Украине, который поддержит неотложные потребности украинской армии и позволит вкладывать средства непосредственно в украинское оружейное производство. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

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По информации оборонного ведомства, пакет помощи объединяет в себе "значительные финансирования" украинской оборонной промышленности, дополнительные материалы для поддержки пожертвования Данией истребителей F-16 и передачи вооружений из собственных запасов. Конкретного перечня вооружения Минобороны не опубликовало.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заверил, что Копенгаген обеспечивает "максимальную возможную поддержку потребностей Украины на поле боя здесь и сейчас".

"Но мы также обязаны поддерживать Украину следующие десять лет, поэтому создали датскую модель пожертвований через украинскую оборонную промышленность, которая поможет наращивать украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс – это "эффективный и устойчивый способ поддержать украинскую боеспособность — как здесь и сейчас, так и в долгосрочной перспективе".

Он пообещал, что Дания со своей стороны продолжит расширять возможности для поддержки украинской оборонной промышленности и будет привлекать к этому Европейский Союз.

Минобороны отметило, что в двух последних пакетах помощи для инвестиций в украинскую оборонную промышленность было зарезервировано в общей сложности 1,2 млрд датских крон, что эквивалентно $170 млн. Новый пакет позволяет распределить 1,2 млрд крон таким образом, чтобы Минобороны могло быстро удовлетворить потребности Киева. Ожидается, что первый проект будет запущен летом, говорится в сообщении.

25 апреля стало известно, что Дания увеличит финансирование Фонда поддержки Украины, в рамках которого Киев получает военную помощь, на 590 млн евро.

16 мая Дания объявила о новом пакете военной помощи для ВСУ на $815 млн.

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