"Підтримає нагальні потреби ЗСУ". Данія оголосила про 19-й пакет допомоги для України

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Данія оголосила про 19-й пакет військової допомоги Україні, який підтримає нагальні потреби української армії та дасть змогу вкладати кошти безпосередньо в українське збройове виробництво. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

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За інформацією оборонного відомства, пакет допомоги поєднує у собі "значні фінансування" української оборонної промисловості, додаткові матеріали для підтримки пожертвування Данією винищувачів F-16 і передання озброєнь із власних запасів. Конкретного переліку озброєння Міноборони не опублікувало.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен запевнив, що Копенгаген забезпечує "максимальну можливу підтримку потреб України на полі бою тут і зараз".

"Але ми також маємо зобов’язання підтримувати Україну наступні десять років, тому створили данську модель пожертвувань через українську оборонну промисловість, яка допоможе нарощувати українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі", – наголосив очільник оборонного відомства.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс – це "ефективний і сталий спосіб підтримати українську боєздатність — як тут і зараз, так і в довгостроковій перспективі".

Він пообіцяв, що Данія зі свого боку продовжить розширювати можливості для підтримки української оборонної промисловості й залучатиме до цього Європейський Союз.

Міноборони зазначило, що у двох останніх пакетах допомоги для інвестицій в українську оборонну промисловість було зарезервовано загалом 1,2 млрд данських крон, що еквівалентно $170 млн. Новий пакет дає змогу розподілити 1,2 млрд крон у такий спосіб, щоб Міноборони могло швидко задовольнити потреби Києва. Очікується, що перший проєкт буде запущено влітку, йдеться у повідомленні.

25 квітня стало відомо, що Данія збільшить фінансування Фонду підтримки України, в межах якого Київ отримує військову допомогу, на 590 млн євро.

16 травня Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для ЗСУ на $815 млн.

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