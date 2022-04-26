UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк о ситуации в Молдове: Если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинева

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 17:09
Подоляк о ситуации в Молдове: Если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинева - Фото
Михаил Подоляк (фото: пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на события на оккупированной территории Молдовы. Он считает, что так РФ пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, и если Украине не удастся выстоять в войне, то Россия дойдет до Кишинева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Однако должны работать как одна команда", – написал Подоляк.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Молдова приднестровье пмр михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 