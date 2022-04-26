Подоляк о ситуации в Молдове: Если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинева
26.04.2022, 17:09
Михаил Подоляк (фото: пресс-служба Офиса президента)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на события на оккупированной территории Молдовы. Он считает, что так РФ пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, и если Украине не удастся выстоять в войне, то Россия дойдет до Кишинева.
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"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Однако должны работать как одна команда", – написал Подоляк.
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
- После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.
- Президент Молдовы Мая Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну.
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