Подоляк о ситуации в России: Пора платить по счетам за ненависть к другим. Пора умирать

Происходящее сейчас в России – международная изоляция, преследование инакомыслия, репрессии, мобилизация на войну и тюрьма за отказ ехать убивать украинцев, – это расплата россиянам за империализм и "ненависть к другим". Так написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, российское общество "хотело ощутить войну – и теперь оно ее полностью чувствует".

В список "ощущений", пишет коммуникатор Банковой, входят:

→ закрытые границы;

→ тотальная мобилизация (заявления о "частичной" – нарратив руководства России. — Ред.);

→ заклеенные рты;

→ повестки через интернет и решетку;

→ 10 лет тюрьмы за отказ от призыва.

"Пора платить по счетам за ненависть к другим. Пора умирать", – подытожил Подоляк.

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Євген Пилипенко

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