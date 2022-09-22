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Подоляк о ситуации в России: Пора платить по счетам за ненависть к другим. Пора умирать

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 11:59
Подоляк о ситуации в России: Пора платить по счетам за ненависть к другим. Пора умирать - Фото
Задержания на протесте против мобилизации в РФ (фото — Голос Америки)

Происходящее сейчас в России – международная изоляция, преследование инакомыслия, репрессии, мобилизация на войну и тюрьма за отказ ехать убивать украинцев, – это расплата россиянам за империализм и "ненависть к другим". Так написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, российское общество "хотело ощутить войну – и теперь оно ее полностью чувствует".

В список "ощущений", пишет коммуникатор Банковой, входят:

→ закрытые границы;
→ тотальная мобилизация (заявления о "частичной" – нарратив руководства России. — Ред.);
→ заклеенные рты;
→ повестки через интернет и решетку;
→ 10 лет тюрьмы за отказ от призыва.

"Пора платить по счетам за ненависть к другим. Пора умирать", – подытожил Подоляк.

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Євген Пилипенко
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война репрессии свобода слова мобилизация изоляция михаил подоляк
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