Подоляк о ситуации в России: Пора платить по счетам за ненависть к другим. Пора умирать
Происходящее сейчас в России – международная изоляция, преследование инакомыслия, репрессии, мобилизация на войну и тюрьма за отказ ехать убивать украинцев, – это расплата россиянам за империализм и "ненависть к другим". Так написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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По его словам, российское общество "хотело ощутить войну – и теперь оно ее полностью чувствует".
В список "ощущений", пишет коммуникатор Банковой, входят:
→ закрытые границы;
→ тотальная мобилизация (заявления о "частичной" – нарратив руководства России. — Ред.);
→ заклеенные рты;
→ повестки через интернет и решетку;
→ 10 лет тюрьмы за отказ от призыва.
"Пора платить по счетам за ненависть к другим. Пора умирать", – подытожил Подоляк.
- 21 сентября 2022 года Кремль объявил о мобилизации в РФ.
- В отличие от стран Балтии, Казахстан не будет закрывать границы для граждан РФ, которые бегут от мобилизации.
- Министр обороны Словакии считает, что мобилизация в России закончится свержением Путина.
- ISW прогнозирует, что мобилизация в России не повлияет существенно на ход войны в этом году.
- По мнению Подоляка, если Россия нанесет ядерный удар, союзники должны немедленно нанести ответный.
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