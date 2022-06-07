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Подоляк объяснил, почему Россия сейчас активно продвигает тему переговоров

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 21:59
Подоляк объяснил, почему Россия сейчас активно продвигает тему переговоров - Фото
Михаил Подоляк (скриншот с видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что активное продвижение в последнее время Россией переговоров с Украиной — это технология. Украина не будет сегодня говорить с РФ на ее условиях, сказал он в эфире телемарафона.

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Его попросили прокомментировать запланированный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию, где будут обсуждаться, в том числе, переговоры с Украиной.

По мнению Подоляка, то, что РФ начала активно говорить о переговорах — это "простая технология".

Он напомнил, что сейчас на востоке Украины Россия сосредоточила все свои военные силы. "И у них есть определенная иллюзия, что это тот момент, когда надо заставить Украину, через европейское сообщество поднажать на нас, чтоб именно сегодня мы сели за стол переговоров. Потому что у них есть иллюзия, что они на пике своей военной готовности", – сказал Подоляк.

По его мнению, Россия хочет временного прекращения огня и переговоров, на которых выдвинет неприемлемый для Украины ультиматум. После того, как Украина возобновит военные действия, российские лоббисты в Европе обвинят ее в нарушении перемирия, считает Подоляк.

"Но президент говорит: будем разговаривать только тогда, когда будем понимать, что Россия адекватно воспринимает окружающий мир. Когда накопление оружия даст эффект, мы их отодвинем военным путем от определенных территорий, после это начнут в полном объеме работать санкции... После этого сядем за стол переговоров. Но не сегодня и не на условиях РФ", – сказал советник главы ОП.

Читайте также: Генсек ООН призвал Украину и Россию к мирным переговорам: Чем быстрее, тем лучше

Вадим Ребрина
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