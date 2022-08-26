Подоляк ответил на разговоры о "НАТО и провоцировании России": Москву интересует СССР 2.0

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россию интересует только уничтожение соседей и восстановление СССР. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, любые разговоры о "расширении НАТО и провоцирование России" на войну против Украины являются циничным оправданием зверств, военных преступлений и единственного виновника войны.

Он отметил, что рассказы про НАТО или фейковые "биолаборатории" являются элементами пропаганды, а все, что интересует Россию — это уничтожение своих соседей и реставрация "СССР 2.0".

СПРАВКА. Российская пропаганда, режим диктатора Владимира Путина, а также его симпатики в разных странах мира активно продвигают фейковый тезис о том, что Россия ведет войну на уничтожение украинского народа и государства из-за того, что ее спровоцировали на это западные страны и члены НАТО, которые "не хотели слышать Москву и договариваться с Путиным".

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Дмитрий Гриниченко

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