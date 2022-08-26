Подоляк ответил на разговоры о "НАТО и провоцировании России": Москву интересует СССР 2.0
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россию интересует только уничтожение соседей и восстановление СССР. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, любые разговоры о "расширении НАТО и провоцирование России" на войну против Украины являются циничным оправданием зверств, военных преступлений и единственного виновника войны.
Он отметил, что рассказы про НАТО или фейковые "биолаборатории" являются элементами пропаганды, а все, что интересует Россию — это уничтожение своих соседей и реставрация "СССР 2.0".
СПРАВКА. Российская пропаганда, режим диктатора Владимира Путина, а также его симпатики в разных странах мира активно продвигают фейковый тезис о том, что Россия ведет войну на уничтожение украинского народа и государства из-за того, что ее спровоцировали на это западные страны и члены НАТО, которые "не хотели слышать Москву и договариваться с Путиным".
- Подоляк заявлял, что Россия использовала все свои "козыри", а поэтому надо ее не бояться, а помогать Украине.
- Он считает, что победа России в войне против Украины будет означать ее победу над НАТО, а поэтому западным союзникам стоит усилить военную помощь Украине.
- Советник главы ОП говорил, что Россия входит в глубокий "военно-кадровый" кризис, поэтому в ближайшее время Украине станут активнее предлагать переговоры.
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