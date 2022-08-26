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Подоляк ответил на разговоры о "НАТО и провоцировании России": Москву интересует СССР 2.0

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 09:14
Подоляк ответил на разговоры о
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео BBC Украина)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россию интересует только уничтожение соседей и восстановление СССР. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, любые разговоры о "расширении НАТО и провоцирование России" на войну против Украины являются циничным оправданием зверств, военных преступлений и единственного виновника войны. 

Он отметил, что рассказы про НАТО или фейковые "биолаборатории" являются элементами пропаганды, а все, что интересует Россию — это уничтожение своих соседей и реставрация "СССР 2.0". 

СПРАВКА. Российская пропаганда, режим диктатора Владимира Путина, а также его симпатики в разных странах мира активно продвигают фейковый тезис о том, что Россия ведет войну на уничтожение украинского народа и государства из-за того, что ее спровоцировали на это западные страны и члены НАТО, которые "не хотели слышать Москву и договариваться с Путиным". 

Читайте также: Полностью изменить ход войны можно за $200 млн. Это меньше стоимости яхты российского олигарха – Подоляк

Дмитрий Гриниченко
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Россия война пропаганда дезинформация михаил подоляк
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