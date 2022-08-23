Если Россия победит Украину, то это будет означать ее победу над НАТО — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что победа России в войне против Украины будет означать ее победу над НАТО, а поэтому западным союзникам стоит усилить военную помощь Украине. Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, цитирует пресс-служба ОП.

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По его словам, передача Украине необходимого оружия будет приближать, а не отдалять мир. Он отметил, что на геноцид, аресты, фильтрационные лагеря, массовые убийства и разрушения, которые несет Россия, есть только один ответ — оружие.

Подоляк сказал, что оружие нужно для освобождения оккупированных Россией территорий.

"Мир устал от войны, но Европа, Запад, независимо от судьбы украинского народа, который ведет борьбу за выживание, также должны учитывать, что победа в Украине будет означать для Москвы победу над НАТО. И мы с сожалением должны констатировать, что не все европейские страны предоставляют обещанную помощь", — заявил он.

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Дмитрий Гриниченко

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