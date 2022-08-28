Подоляк: Псевдореферендумы не сработают, как и планы Кремля о захвате Киева

Попытки Кремля аннексировать территории Украины через псевдореферендумы или сорвать западную поддержку газовым шантажом провалятся точно так же, как провалились планы захватить Киев за три дня. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Напомню: варвары планировали захватить Киев за три дня. Потом – захватить Донбасс до 9 мая, а затем – хотя бы до сентября. Ни один из этих планов не сработал. Как не сработают и попытки аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов или взорвать западную поддержку газовым шантажом", – считает Подоляк.

Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.

Проведение Россией "референдумов" 11 сентября маловероятно из-за трений внутри оккупационных администраций и атак партизан, считают эксперты ISW.

Сергей Бережной

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