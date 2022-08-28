Подоляк: Псевдореферендумы не сработают, как и планы Кремля о захвате Киева
28.08.2022, 23:35
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)
Попытки Кремля аннексировать территории Украины через псевдореферендумы или сорвать западную поддержку газовым шантажом провалятся точно так же, как провалились планы захватить Киев за три дня. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Напомню: варвары планировали захватить Киев за три дня. Потом – захватить Донбасс до 9 мая, а затем – хотя бы до сентября. Ни один из этих планов не сработал. Как не сработают и попытки аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов или взорвать западную поддержку газовым шантажом", – считает Подоляк.
- Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.
- Проведение Россией "референдумов" 11 сентября маловероятно из-за трений внутри оккупационных администраций и атак партизан, считают эксперты ISW.
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