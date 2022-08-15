Подоляк: Россия может сидеть за столом переговоров, когда очень горячо получит по зубам

Переговоры с Россией сейчас неактуальны – сначала она должна "очень горячо получить по зубам", чтобы не разговаривать ультиматумами и в шантажном стиле. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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По его словам, если сейчас сесть за стол переговоров, то Россия, которая еще не получила "хорошей пощечины" и нескольких существенных тактических поражений на поле боя, будет продолжать свою обычную политику и разговаривать с позиции ультиматумов и шантажа.

"Они не понимают, что уже проигрывают, что будут идти только на дно. Экономика падает, финансы падают, они изгои, в военном смысле они не демонстрируют ничего мощного, кроме количества. Они будут падать. Но сегодня они еще находятся на пике своих ресурсных возможностей, потому они сегодня и хотят сесть за стол переговоров, чтобы ультимативно с нами разговаривать в шантажном стиле", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что для Украины сейчас нет смысла идти на переговоры, "потому что ничего не будет". Он уверен, что россияне будут предлагать "отдать" им Херсон, "признать" Крым российским, что для Украины принципиально невозможно.

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"Я хочу, чтобы это понимали в мире. Россия может сидеть за столом переговоров только тогда, когда получит по зубам очень горячо, очень сильно. После этого она будет некоторое время – не очень долго – воспринимать чужие доводы и аргументы", – сказал Подоляк.

После этого, по его словам, с РФ можно будет говорить о полном выводе войск РФ, включая Крым и весь Донбасс, о репарациях и дальнейших правилах безопасности на случай, "если Россия захочет реваншировать".

Он добавил, что переговоры с Россией будут актуальны только тогда, когда весь мир окончательно поймет, что РФ должна быть за железным занавесом.

Также Подоляк заявил, что РФ "напала не на ту страну", и Украина – единственная страна, которая "точно готова заплатить любую цену, чтобы россиянина поставить на колени".

4 августа на Банковой заявили: перемирия не будет, пока Украина не освободит территории хотя бы до линии 23 февраля.

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Оксана Житнюк

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