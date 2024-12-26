Подозреваемому в убийстве Фарион изменили квалификацию преступления, дело передали в суд

Зинченко подозревают в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости

Подозреваемый (Фото: Суспильне)

Подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион 18-летнему Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления и передали материалы в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Теперь мужчину подозревают в умышленном убийстве Фарион в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием.

Полиция выяснила, что Зинченко еще в 2022 году присоединился к группе в мессенджере, где распространяли идеи насилия, жестокости и нетерпимости на расовой, национальной и религиозной почве. В 2024 году он также присоединился к сообществу, связанному с российской неонацистской организацией.

В этих группах у подозреваемого сформировалась неприязнь к Фариону из-за ее активной позиции в защиту украинского языка и культуры. Он считал, что ее деятельность разделяет общество, и подтолкнуло его к намерению убить активистку, утверждают правоохранители.

К совершению преступления Зинченко тщательно готовился, отмечается в материалах следствия: собирал данные о месте жительства и о работе жертвы, следил за ней, составил детальный план нападения и приобрел огнестрельное оружие.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет. Фарион была политикой, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.

25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Следствие склоняется к тому, что он являлся лишь исполнителем преступления.

26 июля подозреваемого в убийстве Фарион арестовали без права на залог.