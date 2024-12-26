Підозрюваному у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію злочину, справу передали до суду

Зінченка підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості

Підозрюваний (Фото: Суспільне)

Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон 18-річному В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину та передали матеріали до суду. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Тепер чоловіка підозрюють в умисному вбивстві Фаріон у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості й у незаконному поводженні зі зброєю.

Поліція з’ясувала, що Зінченко ще у 2022 році приєднався до групи в месенджері, де поширювали ідеї насильства, жорстокості та нетерпимості на расовому, національному й релігійному ґрунті. У 2024 році він також долучився до спільноти, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

У цих групах у підозрюваного сформувалася неприязнь до Фаріон через її активну позицію на захист української мови й культури. Він вважав, що її діяльність розділяє суспільство, що й підштовхнуло його до наміру вбити активістку, стверджують правоохоронці.

До здійснення злочину Зінченко ретельно готувався, зазначається у матеріалах слідства: збирав дані про місце проживання і роботи жертви, стежив за нею, склав детальний план нападу та придбав вогнепальну зброю.

Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. Фаріон була політикинею, викладачкою та мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови й часто через різкість позиції потрапляла у скандали.

25 липня було затримано 18-річного чоловіка, розшукуваного у справі про вбивство Фаріон. Слідство схиляється до того, що він був лише виконавцем злочину.

26 липня підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештували без права на заставу.