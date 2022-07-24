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Подрывает доверие. США осудили удар России по Одесскому порту

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 01:23
Подрывает доверие. США осудили удар России по Одесскому порту - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

США решительно осудили ракетный удар по Одесскому порту, который Россия нанесла на следующий после подписания договоренности о вывозе украинского зерна. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнюю атаку России на Одесский порт. Это подрывает усилия по доставке еды голодающим и доверие к обязательствам России по заключенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт", – написал Блинкен в Twitter.

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Наталия Медведева
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зерно Энтони Блинкен Одесский порт
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