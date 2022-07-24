Подрывает доверие. США осудили удар России по Одесскому порту
24.07.2022, 01:23
Энтони Блинкен (Фото: EPA)
США решительно осудили ракетный удар по Одесскому порту, который Россия нанесла на следующий после подписания договоренности о вывозе украинского зерна. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнюю атаку России на Одесский порт. Это подрывает усилия по доставке еды голодающим и доверие к обязательствам России по заключенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт", – написал Блинкен в Twitter.
- 22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна, в основном через Одесский порт. Утром 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- В МИД Украины назвали это "плевком в лицо" президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить выполнение Россией обязательств.
- Посол США в Киеве призвала привлечь РФ к ответственности. Генсек ООН "безоговорочно осудил" удары, но не Россию.
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