Подрывает доверие. США осудили удар России по Одесскому порту

США решительно осудили ракетный удар по Одесскому порту, который Россия нанесла на следующий после подписания договоренности о вывозе украинского зерна. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнюю атаку России на Одесский порт. Это подрывает усилия по доставке еды голодающим и доверие к обязательствам России по заключенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт", – написал Блинкен в Twitter.

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Наталия Медведева

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