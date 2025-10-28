Подтверждено боевое применение украинских ракет "Фламинго" и "Рута"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина уже применяла против врага ракеты собственного производства "Фламинго" и "Рута". Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

"Фламинго" – было боевое применение. "Рута" – было боевое применение", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина делает все, чтобы в 2025-м это были не единичные использования, а "серьезные".

"Мы считаем, что нам удастся. Мы на это очень надеемся. Потому что уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат. Потому что это сильные истории", – отметил Зеленский.

