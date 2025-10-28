Підтверджено бойове застосування українських ракет "Фламінго" і "Рута"
Валерія Кондратова
керівниця суспільно-політичної редакції LIGA.net
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна вже застосовувала проти ворога ракети власного виробництва "Фламінго" і "Рута". Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.
"Фламінго" – було бойове застосування. "Рута" – було бойове застосування", – сказав президент.
Він наголосив, що Україна робить усе, щоб у 2025-му це були не поодинокі використання, а "серйозні".
"Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося. Тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат. Тому що це сильні історії", – зазначив Зеленський.
ДОВІДКА"Рута" — це українська крилата ракета або реактивний дрон, розроблений нідерландським стартапом Destinus. Дальність польоту – до 300 км, швидкість – 500-800 км/год.
"Фламінго" – українська крилата ракета великої дальності. Дальність польоту – 3000 км, вага бойової частини – 1000 кг (за іншими даними — 1150 кг). Точність – 14 м, за даними виробника. Розмах крил становить близько 6 м, а пускова маса – близько 6000 кг. Це робить "Фламінго" першою самостійно виготовленою в Україні "важкою" ракетною системою.
- Наприкінці 2024 року Зеленський повідомив про успішні випробування нової української ракети "Рута".
- У серпні 2025-го президент анонсував, що наприкінці року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго".
- 5 жовтня журнал The Economist писав, що Україна нібито вже почала використовувати для ударів по Росії крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Зеленський не підтвердив і не спростував цього, проте наголосив, що останнім часом Україна використовує для ударів по РФ виключно зброю власного виробництва – і не лише дрони.
