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Пограничники отреагировали на скандал с паспортом Порошенко. Говорят – он манипулирует

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 11:43
Пограничники отреагировали на скандал с паспортом Порошенко. Говорят – он манипулирует - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба ГПСУ)

В Госпогранслужбе настаивают: пятый президент Петр Порошенко вернулся в Украину в соответствии с нормами закона – заявления, что его не пускали в страну, являются манипуляцией. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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Сегодня Порошенко на погранконтроле в аэропорту Жуляны 15 минут не отдавали паспорт. В этом время следователи Госбюро расследований пытались вручить ему и адвокатам повестку в суд, хоть пятый президент ранее и обещал явиться на него добровольно, что в итоге и сделал.

После инцидента Порошенко и его сторонники заявили, что его "пытались не пустить в Украину".

Пограничники в ответ заявили, что ГПСУ обеспечивает в пунктах пропуска через границу "розыск лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования и суда".

В ГПСУ утверждают, что во время прохождения контроля Порошенко пограничники сообщили о его прибытии правоохранителям.

"Пограничники также фиксировали манипуляции от отдельных лиц, что якобы данное лицо пытаются не пропустить в Украину", – говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что каждое лицо проходит погранконтроль, который "длится необходимое количество времени". В ведомстве утверждают, что пересечение границы произошло "в соответствии с действующими нормами законодательства".

Сам Порошенко сейчас находится в Печерском суде, который должен избрать ему меру пресечения. Следствие заявляло, что будет настаивать на аресте. Трансляция из суда – здесь.

Детальнее о возвращении Порошенко в Украину и его деле читайте в материале LIGA.netПорошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Марк Сировой
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