Похищение РФ детей признано нарушением конвенций: МИД об отчете Московского механизма ОБСЕ

МИД Украины заявило, что приветствует публикацию отчета экспертной группы Московского механизма ОБСЕ, в котором зафиксировано, что вывоз Россией детей с временно оккупированных территорий Украины может расцениваться как военное преступление.

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МИД отмечает, что доклад является первым отдельным международным отчетом, который посвящен незаконному перемещению Россией украинских детей, и что РФ отказалась сотрудничать с этой миссией.

Министерство в заявлении подчеркнуло несколько выводов отчета, в том числе то, что перемещение Россией украинских детей может квалифицироваться как "депортация или принудительное перемещение населения", что считается преступлением против человечности, а также как нарушение международного гуманитарного права, в отдельных случаях – серьезное нарушение Женевских конвенций и военное преступление.

МИД отмечает, что принудительное перемещение или депортация украинских детей в РФ может также быть квалифицировано как геноцид согласно статье II Конвенции 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Московский механизм ОБСЕ был задействован 30 марта 2023 года после консультаций с Украиной, чтобы установить факты и обстоятельства, связанные с возможными нарушениями обязательств России перед ОБСЕ. В состав экспертной группы были включены три эксперта по правовым вопросам из Латвии, Норвегии и Чехии, которым 45 из 57 государств-членов ОБСЕ поручили расследовать обвинения в адрес России.

СПРАВКА. Московский механизм — метод работы ОБСЕ в гуманитарных областях. Задействуется по инициативе стран-участниц ОБСЕ и предполагает создание миссий экспертов или докладчиков по действиям определенной страны, причем эксперты и докладчики не могут быть назначенцами, гражданами или резидентами ни этой страны, ни государств-инициаторов миссии.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

Верещук сообщила, что в настоящее время установлено похищение РФ 4390 детей, являющихся частичными или полными сиротами, и депортацию в Россию или другие временно оккупированные территории 16 207 детей. Она также предупредила "приемных родителей" и "опекунов" из РФ, что Украине известны все их имена.

29 марта журналисты "Слідство.Інфо" выпустили расследование о похищении украинских детей россиянами в Херсонской области.

Сергій Бережний

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