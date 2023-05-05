UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Похищение РФ детей признано нарушением конвенций: МИД об отчете Московского механизма ОБСЕ

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 18:13
Похищение РФ детей признано нарушением конвенций: МИД об отчете Московского механизма ОБСЕ - Фото
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

МИД Украины заявило, что приветствует публикацию отчета экспертной группы Московского механизма ОБСЕ, в котором зафиксировано, что вывоз Россией детей с временно оккупированных территорий Украины может расцениваться как военное преступление. 

МИД отмечает, что доклад является первым отдельным международным отчетом, который посвящен незаконному перемещению Россией украинских детей, и что РФ отказалась сотрудничать с этой миссией.

Министерство в заявлении подчеркнуло несколько выводов отчета, в том числе то, что перемещение Россией украинских детей может квалифицироваться как "депортация или принудительное перемещение населения", что считается преступлением против человечности, а также как нарушение международного гуманитарного права, в отдельных случаях – серьезное нарушение Женевских конвенций и военное преступление.

МИД отмечает, что принудительное перемещение или депортация украинских детей в РФ может также быть квалифицировано как геноцид согласно статье II Конвенции 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Московский механизм ОБСЕ был задействован 30 марта 2023 года после консультаций с Украиной, чтобы установить факты и обстоятельства, связанные с возможными нарушениями обязательств России перед ОБСЕ. В состав экспертной группы были включены три эксперта по правовым вопросам из Латвии, Норвегии и Чехии, которым 45 из 57 государств-членов ОБСЕ поручили расследовать обвинения в адрес России.

СПРАВКА. Московский механизм — метод работы ОБСЕ в гуманитарных областях. Задействуется по инициативе стран-участниц ОБСЕ и предполагает создание миссий экспертов или докладчиков по действиям определенной страны, причем эксперты и докладчики не могут быть назначенцами, гражданами или резидентами ни этой страны, ни государств-инициаторов миссии.
  • 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.
  • Верещук сообщила, что в настоящее время установлено похищение РФ 4390 детей, являющихся частичными или полными сиротами, и депортацию в Россию или другие временно оккупированные территории 16 207 детей. Она также предупредила "приемных родителей" и "опекунов" из РФ, что Украине известны все их имена.
  • 29 марта журналисты "Слідство.Інфо" выпустили расследование о похищении украинских детей россиянами в Херсонской области.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
московский механизм война обсе военные преступления депортация временно оккупированные территории похищение детей МИД Украины
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 