"Политэксперт" с каналов Медведчука вышел на свободу: залог внесла партия ОПЗЖ

Подозреваемый в госизмене Юрий Дудкин, который выступал в качестве политического эксперта на телеканалах одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, вышел из СИЗО после внесения залога. Об этом в Telegram сообщил депутат от ОПЗЖ Виктор Черный.

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2 миллиона гривень залога за Дудкина внесла партия ОПЗЖ. Решение собрать эту сумму, по словам Черного, депутаты приняли на заседании фракции.

24 февраля СБУ сообщила Дудкину о подозрении. По версии следствия, он причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Подозрение объявлено по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии и другим признакам.

В СБУ утверждают, что по заданию кураторов Дудкин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в соцсетях и youtube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из России. На этих ресурсах подозреваемый распространял заказной контент, в том числе от координаторов с российского Первого канала и агентства News Front.

25 февраля суд постановил взять Дудкина под стражу без альтернативы залога.

12 апреля суд изменил меру прсечения Дудкину, установив залог в 2 млн грн.







Вадим Ребрина

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