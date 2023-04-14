Politico: Бербок выступила за партнерство с США по Тайваню

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС не может "быть безразличным" к напряженности вокруг Тайваня, сообщает Politico.

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13 марта 2023 года Бербок во время своего официального визита в Китай высказалась в поддержку взаимодействия ЕС с США.

Таким образом она ответила президенту Франции Эмманюэлю Макрону, выступавшему за "стратегическую автономию" от внешней политики США, сообщает издание.

По мнению министра, ЕС "не может быть безразличным" к напряженности вокруг Тайваня. Она подчеркнула, что тесное взаимодействие с партнерами вроде США будет решающим в столкновении с угрозами безопасности, например с Россией.

"Сейчас мы видим, насколько важно иметь партнеров во всем мире, разделяющих наши ценности, на нашей стороне, когда мы сталкиваемся с собственными угрозами безопасности", – сказала Бербок.

Она подчеркнула, что регион крайне важен для Европы, поскольку 50% мировой торговли и 70% мирового производства полупроводников проходит через Тайваньский пролив, а значит, свободный доступ к нему отвечает экономическим интересам ЕС.

10 апреля 2023 года президент Франции выступил за "стратегическую автономию" от внешней политики США по Тайваню.

12 апреля Макрон ответил на критику: "Быть союзником США не значит быть вассалом".

Глава Китая Си Цзиньпин приказал армии КНР сосредоточиться на военной подготовке для готовности к "реальным боевым действиям".

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Артем Джеріпа

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