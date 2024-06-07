Politico: Франция и Германия не хотят лишать россиян роскошных автомобилей

Дипломаты стран заявили, что поддерживают меры против обхода санкций, но внимание должно быть сосредоточено на товарах, имеющих отношение к войне

Иллюстративное фото: EPA

Франция и Германия выступают против усилий Европейского Союза закрыть лазейку, позволяющую товарам высокого класса, в том числе люксовым автомобилям, попадать в Россию через Беларусь. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех неназванных собеседников среди европейских дипломатов.

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По словам трех собеседников, оппозиция со стороны Берлина и Парижа заставила страны ЕС взвесить, следует ли разделять 14-й пакет санкций против России и аналогичные меры против Беларуси, чтобы успеть заключить соглашение до саммита G7 в Италии 13-15 июня. Это позволило бы ЕС продвинуться вперед с большими газовыми санкциями, начав борьбу за санкции против Беларуси, отметили журналисты.

Politico напомнило, что Евросоюз ввел санкции против Беларуси в 2020 году после фальсификации президентских выборов. Однако ограничения против Минска имеют лазейки, позволившие превратить страну в своеобразную базу для санкционных товаров, впоследствии попадающих в РФ.

"Если мы будем принимать слабые меры в отношении Беларуси, зная, что товары прибывают в Москву через Минск, это будет немного смешно", – заявил один из дипломатов.

Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Жолт Дарваш отметил, что если санкция утверждена, то все лазейки должны быть закрыты.

"Когда экспорт предметов роскоши в Россию запрещен, такие товары не должны попадать в Россию из третьих стран", — подчеркнул он.

В материале говорится, что по данным Министерства экономики Германии, в 2023 году импорт автомобилей из ЕС в Беларусь вырос до $2,6 млрд, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Аналитики наблюдали самый большой рост в секторе роскошных автомобилей, на который приходится две трети общего увеличения импорта. Учитывая, что этот рост противоречит развитию внутреннего авторынка Беларуси, он, вероятно, связан с последующим реэкспортом в РФ.

Французский дипломат заявил Politico, что Париж выступает за "сильные санкции против стран, обходящих санкции", но сказал, что основное внимание должно быть сосредоточено "на товарах, которые служат российским военным усилиям".

В то же время, немецкий дипломат подчеркнул, что "Берлин поддерживает решительные меры против обхода санкций, но основное внимание должно быть сосредоточено на товарах, имеющих отношение к российской агрессивной войне".

24 мая издание Financial Times сообщило, что Евросоюз планирует расширить санкции против белорусского режима Лукашенко, поскольку Россия использует Беларусь для обхода санкций.

1 июня Bloomberg писало, что страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков третьих стран, помогающих обходить санкции финансовой системе РФ.

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