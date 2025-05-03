Politico: Рубио будет на двух постах полгода, но у Трампа думают оставить так навсегда

Марко Рубио (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Ожидается, что Марко Рубио будет выполнять обязанности и государственного секретаря, и советника по вопросам нацбезопасности на протяжении как минимум полугода, а ряд топ-советников президента Дональда Трампа заинтересованы в том, чтобы Рубио работал так постоянно. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех анонимных чиновников Белого дома.

Двойная должность Рубио рассматривается как нечто "намного большее", чем краткосрочное решение. Один из чиновников заявил: "Это не было создано как временная мера".

Чиновники отметили, что госсекретарь не претендовал на должность советника по вопросам нацбезопасности, но Трамп и глава его аппарата Сьюзи Уайлс попросили Рубио вмешаться и взять на себя "более полный контроль" над всем внешнеполитическим блоком администрации.

Это большое повышение для Рубио, который был соперником Трампа на праймериз-2016 и обменивался с ним личными выпадами, когда те боролись за будущее Республиканской партии, и к которому некоторые члены трамповского движения MAGA относятся с подозрением.

"Он [Рубио] просто квинтэссенция командного игрока, готовый принять любую задачу, которую необходимо выполнить для президента, в том числе сложную или рискованную", – рассказал Politico неназванный чиновник.

Другой чиновник сообщил, что задачей Рубио будет обеспечить стабильность и "переориентировать" Совет национальной безопасности так, чтобы его решения "полностью соответствовали видению президента". Собеседник добавил, что госсекретарь является "идеальным человеком" для этой роли, поскольку "он понимает процесс и внешнюю политику и хорошо работает с командой, а это очень важно".

По словам чиновников, лояльность Рубио является одним из главных его активов. После получения должности госсекретаря политик отошел от многих своих предыдущих позиций, в том числе его прежней "ястребиной" (жесткой в отношении России) поддержки Украины. К тому же чиновник стал активным защитником противоречивой политики Трампа в отношении депортаций, несмотря на то что он сам родился в семье кубинских эмигрантов. Эти изменения во взглядах вызвали критику со стороны некоторых традиционных республиканцев и других специалистов по внешней политике, которые считали Рубио своим союзником.

"Вам нужен командный игрок, который будет очень честным с президентом и высшим руководством [...]. Он сосредоточен исключительно на выполнении программы президента", – сказал первый чиновник.

Сначала была определенная обеспокоенность по поводу масштаба и объема работы при совмещении должностей госсекретаря и советника по нацбезопасности. Единственным человеком, до этого занимавшим обе должности, был Генри Киссинджер в 1970-х годах. Чиновник использовал это для оказания собственного влияния на процессы и стал одним из самых значимых помощников президента США в истории.

Когда высокопоставленные сотрудники Трампа обдумывали эту идею в последние дни, они пришли к выводу, что синергия (взаимодействие) между этими двумя должностями является преимуществом.

Должность советника по нацбезопасности предусматривает работу организатором, собирателем фактов и выразителем политики, а госсекретаря – быть дипломатическим лидером, рассказал другой чиновник. Собеседник пришел к выводу, что эти две роли "могут быть более взаимодополняющими", чем он думал.

Также источник высказался о тех, кто претендует на должность советника по нацбезопасности: "Все должны остановиться. У нас есть сенсационный человек [Рубио], который готов это сделать".