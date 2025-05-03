Рубіо буде на двох посадах мінімум пів року, але у Трампа думають залишити так назавжди – Politico

Президент США та голова його апарату попросили держсекретаря взяти "більш повний контроль" над зовнішньополітичним блоком, розповіли джерела

Марко Рубіо (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Очікується, що Марко Рубіо буде виконувати обов'язки й державного секретаря, й радника з питань нацбезпеки впродовж як мінімум пів року, а низка топрадників президента Дональда Трампа зацікавлені у тому, щоб Рубіо працював так постійно. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на трьох анонімних високопосадовців Білого дому.

Подвійна посада Рубіо розглядається як щось "набагато більше", аніж короткострокове рішення. Один з чиновників заявив: "Це не було створено як тимчасовий захід".

Посадовці зазначили, що держсекретар не претендував на посаду радника з питань нацбезпеки, але Трамп та очільниця його апарату Сьюзі Вайлз попросили Рубіо втрутитися та взяти на себе "більш повний контроль" над всім зовнішньополітичним блоком адміністрації.

Це є неабияким підвищенням для Рубіо, який був суперником Трампа на праймериз-2016 та обмінювався з ним особистими випадами, коли ті боролися за майбутнє Республіканської партії, і до якого деякі члени трампівського руху MAGA ставляться з підозрою.

"Він [Рубіо] просто квінтесенція командного гравця, який готовий взяти будь-яке завдання, яке необхідно виконати для президента, зокрема важке або ризиковане", – розповів Politico неназваний чиновник.

Інший посадовець повідомив, що завданням Рубіо буде забезпечити стабільність та "переорієнтувати" Раду національної безпеки так, щоб її рішення "повністю відповідали баченню президента". Співбесідник додав, що держсекретар є "ідеальною людиною" для цієї ролі, оскільки "він розуміє процес і зовнішню політику та добре працює з командою, а це дуже важливо".

За словами чиновників, лояльність Рубіо є одним з головних його активів. Після отримання посади держсекретаря політик відійшов від багатьох своїх попередніх позицій, включно з його колишньою "яструбиною" (жорсткою стосовно Росії) підтримкою України. До того ж посадовець став активним захисником суперечливої політики Трампа щодо депортацій, попри те що він сам народився у сім'ї кубинських емігрантів. Ці зміни у поглядах викликали критику з боку деяких традиційних республіканців та інших фахівців із зовнішньої політики, які вважали Рубіо своїм союзником.

"Вам потрібен командний гравець, який буде дуже чесним з президентом і вищим керівництвом [...]. Він зосереджений винятково на виконанні програми президента", – сказав перший посадовець.

Спочатку було певне занепокоєння стосовно масштабу та обсягу роботи у разі суміщення посад держсекретаря та радника з нацбезпеки. Єдиною людиною, яка до цього обіймала обидві посади, був Генрі Кіссінджер у 1970-х роках. Чиновник використовував це для здійснення власного впливу на процеси й став одним з найбільш значущих помічників президента США в історії.

Коли високопоставлені співробітники Трампа обмірковували цю ідею останніми днями, то вони прийшли до висновку, що синергія (взаємодія) між цими двома посадами є перевагою.

Посада радника з нацбезпеки передбачає роботу організатором, збирачем фактів та виразником політики, а держсекретаря – бути дипломатичним лідером, розповів інший посадовець. Співбесідник дійшов висновку, що ці дві ролі "можуть бути більш взаємодоповнювальними", аніж він думав.

Також чиновник висловився про тих, хто претендує на посаду радника з питань нацбезпеки: "Всі повинні зупинитися. У нас є сенсаційна людина [Рубіо], яка готова це зробити".