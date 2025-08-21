Politico: США планируют сыграть минимальную роль в гарантиях безопасности Украины
США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины, что является признаком того, что Европе придется взять на себя ответственность. Об этом небольшой группе союзников заявил заместитель министра обороны Штатов Элбридж Колби, передает Politico.
Отмечается, что Колби сказал об этом, в ответ на вопросы европейских военных лидеров на встрече под руководством председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Европейский чиновник и еще один собеседник, знакомый с переговорами, рассказали, что руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настаивали на том, чтобы США раскрыли, какие войска и воздушные средства они предоставят Украине, чтобы помочь поддерживать мирное соглашение с Россией.
По словам шести анонимных американских и европейских чиновников, эта и еще одна поспешно организованная встреча лидеров НАТО 20 августа вызвали беспокойство союзников относительно того, что президент США Дональд Трамп будет полагаться на Европу в обеспечении долгосрочного мира.
"Главный вывод заключается в том, что (мирное соглашение, – ред.) не продвигается очень быстро", – сказал один из европейских чиновников.
- 17 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Трамп готов присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, которые "будут похожими на 5 статью НАТО".
- 19 августа "коалиция желающих" на очередной встрече приняла дальнейшие шаги по поддержке Украины, в частности договорились о встрече с военными США для обсуждения гарантий безопасности и продления санкционного давления на Россию.
- В этот же день Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".
- Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Белом доме заявил, что Украина после завершения войны имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.
