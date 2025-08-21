Politico: США планують відіграти мінімальну роль у гарантіях безпеки України

Союзники ЄС занепокоєні щодо того, що США покладатиметься на Європу у забезпеченні довгострокового миру, розповіли співрозмовники

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента))

США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України, що є ознакою того, що Європі доведеться взяти на себе відповідальність. Про це невеликій групі союзників заявив заступник міністра оборони Штатів Елбрідж Колбі, передає Politico.

Зазначається, що Колбі сказав про це, у відповідь на запитання європейських військових лідерів на зустрічі під керівництвом голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Європейський чиновник та ще один співрозмовник, які обізнані з переговорами, розповіли, що керівники оборонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії наполягали на тому, щоб США розкрили, які війська та повітряні засоби вони нададуть Україні, щоб допомогти підтримувати мирну угоду з Росією.

За словами шести анонімних американських та європейських чиновників, ця та ще одна поспіхом організована зустріч лідерів НАТО 20 серпня викликали занепокоєння союзників щодо того, що президент США Дональд Трамп покладатиметься на Європу у забезпеченні довгострокового миру.

"Головний висновок полягає в тому, що (мирна угода. – Ред.) не просувається дуже швидко", – сказав один з європейських чиновників.