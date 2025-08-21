Politico: США планують відіграти мінімальну роль у гарантіях безпеки України
США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України, що є ознакою того, що Європі доведеться взяти на себе відповідальність. Про це невеликій групі союзників заявив заступник міністра оборони Штатів Елбрідж Колбі, передає Politico.
Зазначається, що Колбі сказав про це, у відповідь на запитання європейських військових лідерів на зустрічі під керівництвом голови Об'єднаного комітету начальників штабів.
Європейський чиновник та ще один співрозмовник, які обізнані з переговорами, розповіли, що керівники оборонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії наполягали на тому, щоб США розкрили, які війська та повітряні засоби вони нададуть Україні, щоб допомогти підтримувати мирну угоду з Росією.
За словами шести анонімних американських та європейських чиновників, ця та ще одна поспіхом організована зустріч лідерів НАТО 20 серпня викликали занепокоєння союзників щодо того, що президент США Дональд Трамп покладатиметься на Європу у забезпеченні довгострокового миру.
"Головний висновок полягає в тому, що (мирна угода. – Ред.) не просувається дуже швидко", – сказав один з європейських чиновників.
- 17 серпня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Трамп готовий долучитися до гарантій безпеки для України, які "будуть схожими на 5 статтю НАТО".
- 19 серпня "коаліція охочих" на черговій зустрічі ухвалила подальші кроки щодо підтримки України, зокрема домовилися про зустріч з військовими США для обговорення безпекових гарантій і подовження санкційного тиску на Росію.
- Цього ж дня Трамп заявив, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".
- Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів у Білому домі заявив, що Україна після завершення війни має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи.
Коментарі (0)