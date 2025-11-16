Политик из Германии выступает за возобновление поставок газа из РФ после мира в Украине

Михаэль Кречмер (Фото: x.com/MPKretschmer)

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Германия должна возобновить поставки энергоносителей из России после прекращения полномасштабной войны в Украине. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, энергетическая политика Германии ведет к деиндустриализации, а санкции против России страна должна рассматривать с собственной экономической точки зрения.

Кречмер заявил, что немецкое правительство поставляет Украине оружие для борьбы с Россией и поддерживает восстановление страны. Но вместе с этим страна отказалась от своего "конкурентного преимущества" – энергии по доступным ценам.

"Мы должны возобновить поставки энергоносителей из России после прекращения огня. Экономические отношения также укрепляют нашу безопасность. Россия должна снова стать нашим торговым партнером в долгосрочной перспективе, не допуская нашей повторной зависимости от нее", – сказал политик.

На вопрос о том, чувствует ли он угрозу со стороны российского диктатора Владимира Путина Кречмер ответил, что Россия напала на другую страну, но Германия должна быть готовой защищаться. А это, по его словам, возможно только в том случае, если страна "будет сильна экономически".