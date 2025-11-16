Політик із Німеччини виступає за відновлення постачання газу з РФ після миру в Україні

Міхаель Кречмер (Фото: x.com/MPKretschmer)

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що Німеччина має відновити постачання енергоносіїв із Росії після припинення повномасштабної війни в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю медіагрупі Funke.

За його словами, енергетична політика Німеччини веде до деіндустріалізації, а санкції проти Росії країна повинна розглядати з власної економічної позиції.

Кречмер заявив, що німецький уряд постачає Україні зброю для боротьби з Росією і підтримує відновлення країни. Але разом із цим країна відмовилася від своєї "конкурентної переваги" – енергії за доступними цінами.

"Ми повинні відновити постачання енергоносіїв з Росії після припинення вогню. Економічні відносини також зміцнюють нашу безпеку. Росія повинна знову стати нашим торговим партнером у довгостроковій перспективі, не допускаючи нашої повторної залежності від неї", – сказав політик.

На запитання про те, чи відчуває він загрозу з боку російського диктатора Володимира Путіна, Кречмер відповів, що Росія напала на іншу країну, але Німеччина має бути готовою захищатися. А це, за його словами, можливо тільки в тому разі, якщо країна "буде сильною економічно".