Полковник армии США объяснил, почему Запад должен пересмотреть ограничения на удары по РФ

Бои в Курской области демонстрируют, что ядерные комментарии Кремля так же стары, как и его программа ядерного оружия

Россияне опрокидывают технику в Курской области (Фото: EPA-EFE/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY)

Вторжение в Россию демонстрирует бессмысленность серийных угроз Путина применить ядерное оружие. Об этом в комментарии LIGA.net заявил полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон.

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Западные правительства должны понять, что ядерные комментарии Кремля так же стары, как и его программа ядерного оружия. Единственное ограничение, которое Запад должен наложить на поставляемое Украине оружие – его следует использовать, в соответствии с законами ведения войны и Женевских конвенций", – говорит полковник Гамильтон.

Политика США – Украина может использовать американское оружие только в приграничных регионах, и Киев не должен использовать его для ударов "глубже по России" – ограничивает способность Украины защищаться и прекратить агрессию россиян".

Наступление Силы обороны Украины на Курскую область вредит положению российского диктатора Владимира Путина, добавил он.

Однако, по состоянию на данный момент эта операция вряд ли повлечет за собой падение путинского режима. "Если ее не соединить с другими значительными военными поражениями и экономическими трудностями", – добавил Гамильтон.