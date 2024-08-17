Полковник армії США пояснив, чому Захід має переглянути обмеження на удари по Росії

Бої у Курській області демонструють, що ядерні коментарі Кремля такі ж старі, як і його програма ядерної зброї

Росіяни перекидають техніку в Курській області (Фото: EPA-EFE/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY)

Вторгнення в Росію демонструє безглуздість серійних погроз Путіна застосувати ядерну зброю. Про це у коментарі LIGA.net заявив полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон.

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Західні уряди повинні зрозуміти, що ядерні коментарі Кремля такі ж старі, як і його програма ядерної зброї. Єдине обмеження, яке Захід має накласти на зброю, яку постачає Україні – її слід використовувати, відповідно до законів ведення війни та Женевських конвенцій", – каже полковник Гамільтон.

Політика США – Україна може використовувати американську зброю лише в прикордонних регіонах, і Київ не повинен використовувати її для ударів "глибше по Росії", нагадує він: "Вона вводить в оману та обмежує здатність України захиститися та припинити агресію росіян".

Наступ Сили оборон України на Курську область шкодить становищу російського диктатора Володимира Путіна, додав він.

Однак, станом на зараз ця операція навряд чи спричинить падіння путінського режиму. "Якщо її не поєднати з іншими значними військовими поразками та економічними труднощами", – додав Гамільтон.