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Половина россиян поддерживают войну против Украины, чтобы не пустить ее в НАТО – опрос CNN

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 22:28
Половина россиян поддерживают войну против Украины, чтобы не пустить ее в НАТО – опрос CNN - Фото
Фото: ЕРА

Каждый второй россиянин считает правильным использование Кремлем военной силы ради недопущения вступления Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Savanta ComRes по заказу CNN.

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Участникам опроса задали вопрос об правильности использования Россией военной силы в трех случаях:

- чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО;

- чтобы "воссоединить Россию и Украину";

- если Россия почувствует угрозу со стороны иностранной активности в бывших советских странах.

На вопрос об использовании военной силы Россией против Украины для предотвращения вступления в НАТО 50% россиян ответили, что считают это действие РФ правильным, 25% – неправильным и 25% – затруднились ответить.

Войну за "воссоединение России и Украины" поддерживают 36% россиян, 43% не поддерживают, остальные – затруднились ответить.

Военные действия в случае, если Россия почувствует угрозу со стороны иностранной активности в бывших советских странах поддерживают 50% граждан РФ, 23% не поддерживают, остальные – затруднились ответить.

Среди опрошенных по заказу CNN украинцев поддержали войну России против Украины: по 13% – чтобы не дать вступить в НАТО и чтобы "воссоединить", а также 10% – если Кремль почувствует угрозу.

Половина россиян поддерживают войну против Украины, чтобы не пустить ее в НАТО – опрос CNN

Компания Savanta ComRes опросила 1021 человека в возрасте от 18 лет и старше в России и 1075 человек в возрасте от 18 лет и старше в Украине в период с 7 по 15 февраля. Погрешность выборки составляет плюс-минус 3,1 процентного пункта для России и плюс-минус 3 пункта для Украины.

  • 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
  • В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести войска на территорию временно оккупированного Донбасса.

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Наталия Медведева
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