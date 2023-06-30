Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие – Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в связи с планами России о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси, Варшава хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing). Его цитирует местное издание Wiadomosci.

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"В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", – сказал он.

В то же время, польский премьер подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от американских союзников.

По словам Моравецкого, Польша "не хочет сидеть, сложа руки, пока российский диктатор Владимир Путин усиливает разного рода угрозы".

СПРАВКА. Ядерный обмен (Nuclear Sharing) – это программа сдерживания, по которой на территориях стран-членов НАТО можно размещать ядерное оружие, если они не имеют собственного. По этой программе США разместили такое вооружение в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

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