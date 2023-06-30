Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие – Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в связи с планами России о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси, Варшава хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing). Его цитирует местное издание Wiadomosci.
"В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", – сказал он.
В то же время, польский премьер подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от американских союзников.
По словам Моравецкого, Польша "не хочет сидеть, сложа руки, пока российский диктатор Владимир Путин усиливает разного рода угрозы".
- 25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.
- 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.
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