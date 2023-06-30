Польща готова розмістити у себе американську ядерну зброю – Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у зв'язку з планами Росії щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, Варшава хоче взяти участь у програмі НАТО про спільне використання ядерної зброї (Nuclear Sharing). Його цитує місцеве видання Wiadomosci.

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"У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми звертаємося до всього НАТО, щоб узяти участь у програмі Nuclear Sharing", – сказав він.

Водночас польський прем'єр наголосив, що остаточне рішення залежатиме від американських союзників.

За словами Моравецького, Польща "не хоче сидіти, склавши руки, поки російський диктатор Володимир Путін посилює різного роду загрози".

ДОВІДКА. Ядерний обмін (Nuclear Sharing) — це програма стримування, за якою на територіях країн-членів НАТО можна розміщувати ядерну зброю, якщо вони не мають власної. За цією програмою США розмістили таке озброєння в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

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