Польша говорит, что не закрывала небо словацкой делегации, направлявшейся в Москву
Министерство иностранных дел Польши опровергло заявление словацкого депутата Андрея Данко, утверждавшего, что Польша якобы закрыла свое воздушное пространство для полета словацкой делегации в Москву. Об этом в комментарии Polskie Radio заявил спикер польского МИД Павел Вронский.
"Мы не отказывали словацкой стороне в полете, только они направили нам неполные документы, без примечания, а затем, в ходе рассмотрения дела, когда их попросили дополнить, они сообщили нам об изменении маршрута", – сказал он.
Ранее, 12 января, делегация Словакии прибыла с визитом в Москву для переговоров о газе. Заместитель председателя парламента страны Андрей Данко (партия SNS) утверждал, что из-за запрета польской стороны на пролет над их территорией маршрут делегации был изменен, поэтому самолет летел через Чехию и Германию.
- 1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С семи часов утра транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода была прекращена.
Словацкий премьер Роберт Фицо 12 января начал угрожать наложением вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников. По его словам, это ответ на прекращение транзита российского газа со стороны Украины.
Перед этим Фицо шантажировал тем, что Словакия может прекратить поставку электроэнергии в Украину, если Киев не согласится возобновить транзит российского газа по своей территории. А вчера, 11 января, назвал президента Владимира Зеленского "попрошайкой" и "ненадежным партнером", в отличие от России, которая "никогда не обманывала Словакию".