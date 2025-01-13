Польша говорит, что не закрывала небо словацкой делегации, направлявшейся в Москву

Павел Вронский (Фото: МИД Польши)

Министерство иностранных дел Польши опровергло заявление словацкого депутата Андрея Данко, утверждавшего, что Польша якобы закрыла свое воздушное пространство для полета словацкой делегации в Москву. Об этом в комментарии Polskie Radio заявил спикер польского МИД Павел Вронский.

"Мы не отказывали словацкой стороне в полете, только они направили нам неполные документы, без примечания, а затем, в ходе рассмотрения дела, когда их попросили дополнить, они сообщили нам об изменении маршрута", – сказал он.

Ранее, 12 января, делегация Словакии прибыла с визитом в Москву для переговоров о газе. Заместитель председателя парламента страны Андрей Данко (партия SNS) утверждал, что из-за запрета польской стороны на пролет над их территорией маршрут делегации был изменен, поэтому самолет летел через Чехию и Германию.