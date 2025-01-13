Польща каже, що не закривала небо словацькій делегації, яка прямувала до Москви

Павел Вронський (Фото: МЗС Польщі)

Міністерство закордонних справ Польщі спростувало заяву словацького депутата Андрея Данка, який стверджував, що Польща нібито закрила свій повітряний простір для польоту словацької делегації до Москви. Про це в коментарі Polskie Radio заявив речник польського МЗС Павел Вронський.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Ми не відмовляли словацькій стороні в польоті, тільки вони надіслали нам неповні документи, без примітки, а потім, в ході розгляду справи, коли їх попросили доповнити, вони повідомили нам про зміну маршруту", – сказав він.

Раніше, 12 січня, делегація Словаччини прибула з візитом до Москви для переговорів про газ. Заступник голови парламенту країни Андрей Данко (партія SNS) стверджував, що через заборону польської сторони на проліт над їхньою територією маршрут делегації був змінений, тому літак летів через Чехію та Німеччину.

1 січня 2025 року закінчилася дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією. З сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних та південних точок виходу було припинено.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо 12 січня почав погрожувати накладанням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це є відповіддю на припинення транзиту російського газу з боку України.

Перед цим Фіцо шантажував тим, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією. А вчора, 11 січня, назвав президента Володимира Зеленського "жебраком" та "ненадійним партнером", на відміну від Росії, яка "ніколи не обманювала Словаччину".