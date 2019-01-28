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28.01.2019, 21:24

Польша хочет, чтобы в ООН была специальная должность по Украине

Польша хочет, чтобы в ООН была специальная должность по Украине - Фото
Яцек Чапутович (фото - EU Council TV News)

Предлагается назначить спецпредставителя генсека ООН

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Необходимо рассмотреть вопросы отправки в Украину миротворческой миссии ООН и создания должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины. С таким заявлением министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил в Брюсселе на встрече министров из европейских стран-членов Совета Безопасности ООН с ЕС Федерикой Могерини, передает Polskie Radio.

"Сохранение проблемы агрессии против Украины в повестке дня международных форумов, в том числе ООН, важно для нас. Нужно рассмотреть инициативы, способные приблизить нас к решению этого конфликта. Такие как, возможно, создание миротворческой миссии ООН в Украине, а также должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины", - сказал дипломат.

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Министр сообщил, что в следующем месяце на заседании Генассамблеи ООН запланированы дебаты о ситуации на оккупированных территориях Украины.

Министр не назвал конкретной кандидатуры спецпредставителя генсека ООН по Украине, но отметил, что эту идею уже обсуждали польские эксперты, а также что он консультировался с Павлом Климкиным и они решили вынести этот вопрос на повестку дня.

23 января президент Петр Порошенко и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.

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Теги: миротворцы, ООН, польша, Яцек Чапутович, Донбасс
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