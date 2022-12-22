Польша о гарантиях безопасности для РФ от Макрона: Стратегическая ошибка, нельзя доверять
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский назвал стратегической ошибкой предложение предоставить России гарантии безопасности, которое высказывал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он сказал в эфире радио RMF 24.
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По его словам, говорить о гарантиях безопасности для РФ — это фатальная стратегическая ошибка. Он отметил, что России не угрожает нападение со стороны НАТО или Украины.
"Это скорее нам нужны гарантии того, что Россия не нападет на нас", — сказал Яблонский.
Дипломат заявил, что президент США Джо Байден абсолютно прав, когда говорит, чтобы разговор с Россией имел смысл, он должен быть честным и заслуживающим доверия.
"Россия сегодня не является заслуживающей доверия стороной, ее цель не в том, чтобы закончить войну и установить мир", — резюмировал замглавы МИД.
- Макрон снова хочет гарантий безопасности для РФ. Говорит: Иначе война охватит всю Европу.
- Глава правящей партии Польши Право и справедливость (ПИС) Ярослав Качиньский заявил, что война РФ против Украины продлится не так долго и назвал военную помощь Украине со стороны Польши правильным решением.
- Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою безжалостность", считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
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