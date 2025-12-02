Польша объявила в розыск россиянина, который организовал ОПГ и шпионил в интересах Кремля

Михаила Миргородского обвиняют в создании ОПГ, шпионаже для России и подстрекательстве к диверсиям и нападениям на граждан Украины и Беларуси

Полиция Польши (Иллюстративное фото: /x.com/PolskaPolicja)

Польша выдала ордер на арест 28-летнего гражданина России Михаила Миргородского – его подозревают в создании, руководстве и финансировании шпионской сети в пользу российской разведки. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.

Результаты расследования показали, что в 2023 году, проживая в РФ, Миргородский организовал деятельность российской разведки (ГРУ) на территории Польши и руководил организованной преступной группой, которая занималась шпионажем, пропагандистской и диверсионно-подрывной деятельностью.

Собранные доказательства позволили выдвинуть обвинения сразу по пяти пунктам:

→ создание и руководство организованной преступной группой террористического характера численностью минимум из 30 человек. Он создал ее в период с 1 октября 2022 года по июнь 2023 года;

→организация и руководство деятельностью внешней разведки (слежка за военными объектами, распространение пророссийских, антиукраинских и антинатовских листовок и так далее);

→ следствие установило, что мужчина подстрекал членов преступной группы к саботажу на железной дороге, что была квалифицировано как террористическое преступление;

→ подстрекательство к насилию и уничтожению имущества граждан Украины (в связи с их национальностью) и граждан Беларуси (из-за политической принадлежности);

→ финансирование террористических преступлений. По данным прокуратуры, мужчина собирал деньги для финансирования наземной транспортной катастрофы, переводы осуществлялись через криптовалютные биржи.

На момент выдачи ордера на арест Миргородский не находится в Польше. В августе 2025 года суд удовлетворил также меру пресечения в виде заключения под стражу. Приняты меры к объявлению подозреваемого в международный розыск на основании красного уведомления Интерпола.

В июне и июле 2023 года в Польше были задержаны в общей сложности 16 человек, которым предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и действиях в интересах российской разведки. Среди них 12 украинцев, три белоруса и одни россиянин. Все они признали вину и дали подробные показания.