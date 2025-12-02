Польща оголосила в розшук росіянина, який організував ОПГ і шпигував в інтересах Кремля

Михайла Миргородського звинувачують у створенні ОПГ, шпигунстві для Росії та підбурюванні до диверсій і нападів на громадян України та Білорусі

Поліція Польщі (Ілюстративне фото: /x.com/PolskaPolicja)

Польща видала ордер на арешт 28-річного громадянина Росії Михайла Миргородського – його підозрюють у створенні, керівництві та фінансуванні шпигунської мережі на користь російської розвідки. Про це повідомила Національна прокуратура Польщі.

Результати розслідування засвідчили, що 2023 року, проживаючи в РФ, Миргородський організував діяльність російської розвідки (ГРУ) на території Польщі та керував організованою злочинною групою, яка займалася шпигунством, пропагандистською та диверсійно-підривною діяльністю.

Зібрані докази дали змогу висунути звинувачення одразу за п'ятьма пунктами:

→ створення та керівництво організованою злочинною групою терористичного характеру чисельністю щонайменше з 30 осіб. Він створив її в період з 1 жовтня 2022 року до червня 2023 року;

→ організація та керівництво діяльністю зовнішньої розвідки (стеження за військовими об'єктами, розповсюдження проросійських, антиукраїнських та антинатовських листівок тощо);

→ слідство встановило, що чоловік підбурював членів злочинної групи до саботажу на залізниці, що було кваліфіковано як терористичний злочин;

→ підбурювання до насильства і знищення майна громадян України (у зв'язку з їхньою національністю) і громадян Білорусі (через політичну приналежність);

→ фінансування терористичних злочинів. За даними прокуратури, чоловік збирав гроші для фінансування наземної транспортної катастрофи, перекази здійснювалися через криптовалютні біржі.

На момент видачі ордера на арешт Миргородський не перебуває в Польщі. У серпні 2025 року суд задовольнив також запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Вжито заходів до оголошення підозрюваного в міжнародний розшук на підставі червоного повідомлення Інтерполу.

У червні та липні 2023 року в Польщі затримали загалом 16 осіб, яким висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі та діях в інтересах російської розвідки. Серед них 12 українців, три білоруси й один росіянин. Усі вони визнали провину і дали докладні свідчення.