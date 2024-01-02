Польша поднимала в небо боевую авиацию во время массированного удара России по Украине

Поляки заявили, что подняли в небо две пары истребителей F-16 для обеспечения безопасности воздушного пространства

Истребитель F-16 (Фото: EPA/Robert Ghement)

Во время массированного ракетного удара России по Украине утром 2 января Польша поднимала в небо боевую авиацию. Об этом сообщили в пресс-службе польских вооруженных сил.

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Поляки заявляют, что для обеспечения безопасности воздушного пространства страны во время обстрела Украины россиянами были подняты четыре истребителя F-16, а также самолет-заправщик союзников.

Около 05:45 пара истребителей вылетела с базы в Ласке, а вторая — около 06:15 с базы в Кшесинах.

Хронику атаки по Украине утром 2 января можно прочитать по ссылке.

29 декабря Польша повысила уровень боеготовности противовоздушной обороны после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Информированные источники сообщили польским медиа, что это могла быть российская ракета типа Х-101 или Х-22. По их данным, ракета пересекала территорию Польши в течение трех минут и отдалилась от границы на расстояние около 30 км.

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.

В ночь на 29 декабря Россия терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

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