Польща підіймала в небо бойову авіацію під час масованого удару Росії по Україні

Поляки заявили, що підняли в небо дві пари винищувачів F-16 для забезпечення безпеки повітряного простору

Винищувач F-16 (Фото: EPA/Robert Ghement)

Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 2 січня Польща підіймала в небо бойову авіацію. Про це повідомили у пресслужбі польських збройних сил.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Поляки заявляють, що для забезпечення безпеки повітряного простору країни під час обстрілу України росіянами було піднято чотири винищувачі F-16, а також літак-заправник союзників.

Близько 05:45 пара винищувачів вилетіла з бази у Ласці, а друга – близько 06:15 з бази у Кшесінах.

Хроніку атаки по Україні вранці 2 січня можна прочитати за посиланням.

29 грудня Польща підвищила рівень боєздатності протиповітряної оборони після виявлення невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Інформовані джерела повідомили польські медіа, що це могла бути російська ракета типу Х-101 або Х-22. За їхніми даними, ракета перетинала територію Польщі протягом трьох хвилин і віддалилася від кордону на відстань близько 30 км.

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

У ніч проти 29 грудня Росія тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей зі 158.

Читайте також: У НАТО порахували, скільки разів на рік перехоплювали військові літаки РФ – понад 300