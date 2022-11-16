Польша решила не задействовать статью 4 договора НАТО после падения ракеты

Польша не будет активировать статью 4 договора НАТО после падения ракет на ее территории и гибели двух человек во время массированного удара РФ по Украине 15 ноября. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью TVP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы постоянно проводим эти консультации, но в рамках оборонного договора есть статья 4, которая обязывает стороны проводить консультации в чрезвычайной ситуации. Вчера вечером мы приняли следующее решение: мы проверяем основания для применения статьи 4, и если они есть, наш посол мог бы ее применить", – сказал Моравецкий.

Однако ход событий, по его словам, привел к выводу, что это не было преднамеренным нападением на территорию Польши, поэтому Польша решила отказаться от активации статьи 4. Моравецкий подчеркнул, что такой подход был одобрен союзниками.

"Наши союзники оказались на высоте, вчера и сегодня подняли дополнительные воздушные силы. За нашим небом следят еще плотнее, еще тщательнее, чем ранее. Сегодня мы в еще большей безопасности", – заявил премьер.

В ответ на то, что у Польши нет гарантий, что данная ситуация не повторится, Моравецкий сказал, что такой гарантии нет до тех пор, пока не закончится война.

СПРАВКА. Статья 4 гласит: "Стороны будут консультироваться друг с другом, если, по мнению одной из них, целостность района, политическая независимость или безопасность одной из сторон находятся под угрозой".



Эта статья применялась семь раз с момента основания Альянса в 1949 году. Последний раз это было 24 февраля, когда Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Чехия запросили консультации после начала большой войны РФ против Украины.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.

Reuters и Spiegel писали, что Польша якобы активировала 4-ю статью договора НАТО после падения ракет на ее территории.

Читайте также: За падение ракеты в Польше в любом случае отвечает Россия – Белый Дом

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.