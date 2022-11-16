В Польше подтвердили: упавшая ракета была российской. Созывают послов НАТО – Reuters

Послы стран НАТО встретятся в среду, 16 ноября, по просьбе Польши на основании четвертой статьи Альянса, сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов. Министерство иностранных дел страны подтвердило, что ракета была российской, и вызвало посла РФ.

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Дипломаты сообщили журналистам, что консультации в НАТО проведут по инициативе польской стороны после инцидента 15 ноября.

В соответствии со статьей 4 учредительного договора Альянса члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью страны-члена.

Один из дипломатов сказал, что Альянс будет действовать "осторожно", и ему нужно время, чтобы выяснить, как именно произошел инцидент.

МИД Польши подтвердило, что на территории страны упала ракета российского производства. В ведомство был вызван российский посол.

"В 15:40 в селе Пшеводов упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польши. В связи с этим событием министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений", – сказано в сообщении.

15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО.

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Оксана Житнюк

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