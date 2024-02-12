Помощь Украине на $60 млрд: республиканцы опасаются "ловушки" для Трампа

Politico сообщило, что это связано с тем, что срок действия части средств истекает через девять месяцев после начала следующего президентского срока

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

Законопроект с помощью Украины на $60 млрд, рассматриваемый в Сенате США, предусматривает поддержку до сентября 2025 года, что может стать "ловушкой" для 45-го президента Дональда Трампа в случае его переизбрания. Об этом в своей записке написал сенатор-республиканец Джеймс Вэнс, сообщает издание Politico.

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Он заявил, что законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню может связать руки Трампу в случае, если тот снова станет президентом США и захочет приостановить выделение средств на поддержку нашей страны. Это связано с тем, что срок действия части средств истекает через девять месяцев после начала следующего президентского срока, то есть 20 января 2025 года.

Это, по мнению Вэнса, фактически сковывает Трампа в принятии собственных решений относительно расходов на Украину.

"Этот пункт (в законопроекте. – Ред.) является попыткой помешать президенту Трампу проводить желаемую политику, а если он все равно будет это делать, то дать основания для его импичмента и подорвать его администрацию. Все республиканцы должны выступить против его принятия", – написал он.

Издание отметило, что Вэнс является одним из самых откровенных противников помощи Украине и он делает последнюю попытку заблокировать закон перед решающим голосованием в понедельник, чтобы завершить дебаты по плану внешней помощи, который требует 60 голосов.

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8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.

11 февраля Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд без соглашения о миграционной реформе и безопасности границы.

В интервью LIGA.net посол США в НАТО в 2009-2013 годах Иво Даалдер заявил, что среди республиканцев и их избирателей снижается уровень поддержки, ведь большинство республиканцев и большинство сторонников Трампа теперь – против помощи Украине.

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