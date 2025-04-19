Помощников Хегсета увольняют на фоне утечек данных из Пентагона – Politico

Пит Хегсет (Фото:EPA/STANISLAV KOGIKU)

Ожидается, что начальник аппарата министра обороны США Джо Каспер в ближайшие дни будет снят с должности и переведен на другую на фоне скандала с утечкой данных в Пентагоне. Об этом Politico сообщил высокопоставленный представитель администрации президента Дональда Трампа.

Кроме того, трое приближенных к главе Пентагона чиновников были отправлены в отпуск на прошлой неделе. Это старший советник Дэн Колдуэлл, заместитель начальника штаба Дэрин Селник и руководитель аппарата заместителя министра обороны Колин Кэрролл.

Однако, по словам трех человек, знакомых с ситуацией, они не просто были отправлены в отпуск, а уволены 18 апреля.

Сообщается, что изменения в Пентагоне происходят на фоне "масштабных потрясений": разглашения Питом Хегсетом конфиденциальной информации в чате Signal с другими руководителями органов национальной безопасности и "противоречивый визит" миллиардера и старшего советника президента США Илона Маска в министерство.

Анонимные собеседники сообщили, что Кэрролл и Селник хотят обратиться в суд из-за "неправомерного увольнения". В Пентагоне не прокомментировали информацию.

"В здании полный развал, и это действительно отражается на руководстве министра. Пит Хегсет окружил себя людьми, которые не принимают его интересы близко к сердцу", – сказал высокопоставленный представитель министерства обороны.

На фоне изменений некоторые демократы пытаются использовать ситуацию как доказательство неспособности Хегсета эффективно управлять оборонным ведомством США.