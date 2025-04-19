Помощников Хегсета увольняют на фоне утечек данных из Пентагона – Politico
Ожидается, что начальник аппарата министра обороны США Джо Каспер в ближайшие дни будет снят с должности и переведен на другую на фоне скандала с утечкой данных в Пентагоне. Об этом Politico сообщил высокопоставленный представитель администрации президента Дональда Трампа.
Кроме того, трое приближенных к главе Пентагона чиновников были отправлены в отпуск на прошлой неделе. Это старший советник Дэн Колдуэлл, заместитель начальника штаба Дэрин Селник и руководитель аппарата заместителя министра обороны Колин Кэрролл.
Однако, по словам трех человек, знакомых с ситуацией, они не просто были отправлены в отпуск, а уволены 18 апреля.
Сообщается, что изменения в Пентагоне происходят на фоне "масштабных потрясений": разглашения Питом Хегсетом конфиденциальной информации в чате Signal с другими руководителями органов национальной безопасности и "противоречивый визит" миллиардера и старшего советника президента США Илона Маска в министерство.
Анонимные собеседники сообщили, что Кэрролл и Селник хотят обратиться в суд из-за "неправомерного увольнения". В Пентагоне не прокомментировали информацию.
"В здании полный развал, и это действительно отражается на руководстве министра. Пит Хегсет окружил себя людьми, которые не принимают его интересы близко к сердцу", – сказал высокопоставленный представитель министерства обороны.
На фоне изменений некоторые демократы пытаются использовать ситуацию как доказательство неспособности Хегсета эффективно управлять оборонным ведомством США.
- 22 марта Пентагон начал расследование "несанкционированного раскрытия информации о национальной безопасности" 21 марта после визита Маска в Пентагон. В ходе визита Маску рассказали о плане действий американских войск по войне, которая может вспыхнуть с Китаем.
- 24 марта стало известно, что главред журнала The Atlantic получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором были высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США по ударам по террористам в Йемене.
- Politico писало, что из-за утечки, Уолтца могут уволить с должности. Но 25 марта Трамп заявил, что его советник по национальной безопасности усвоил урок.