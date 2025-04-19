Помічників Гегсета звільняють на тлі витоків даних із Пентагону – Politico

Піт Хегсет (Фото: EPA/STANISLAV KOGIKU)

Очікується, що начальника апарату міністра оборони США Джо Каспера найближчими днями буде знято з посади та переведено на іншу на тлі скандалу з витоком даних у Пентагоні. Про це Politico повідомив високопоставлений представник адміністрації президента Дональда Трампа.

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Крім того, трьох наближених до голови Пентагону чиновників було відправлено у відпустку минулого тижня. Це старший радник Ден Колдуелл, заступник начальника штабу Дерін Селнік та керівник апарату заступника міністра оборони Колін Керрол.

Проте, за словами трьох людей, знайомих із ситуацією, вони не просто були відправлені у відпустку, а звільнені 18 квітня.

Повідомляється, що зміни в Пентагоні відбуваються на тлі "масштабних потрясінь": розголошення Пітом Гегсетом конфіденційної інформації в чаті Signal з іншими керівниками органів національної безпеки та "суперечливий візит" мільярдера та старшого радника президента США Ілона Маска до міністерства.

Анонімні співрозмовники повідомили, що Керрол і Селнік хочуть звернутися до суду через "неправомірне звільнення". У Пентагоні не прокоментували інформацію.

"У будівлі повний розвал, і це справді відбивається на керівництві міністра. Піт Хегсет оточив себе людьми, які не приймають його інтереси близько до серця", – сказав високопоставлений представник міністерства оборони.

На тлі змін деякі демократи намагаються використати ситуацію як доказ нездатності Гегсета ефективно керувати оборонним відомством США.