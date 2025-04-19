Помічників Гегсета звільняють на тлі витоків даних із Пентагону – Politico
Очікується, що начальника апарату міністра оборони США Джо Каспера найближчими днями буде знято з посади та переведено на іншу на тлі скандалу з витоком даних у Пентагоні. Про це Politico повідомив високопоставлений представник адміністрації президента Дональда Трампа.
Крім того, трьох наближених до голови Пентагону чиновників було відправлено у відпустку минулого тижня. Це старший радник Ден Колдуелл, заступник начальника штабу Дерін Селнік та керівник апарату заступника міністра оборони Колін Керрол.
Проте, за словами трьох людей, знайомих із ситуацією, вони не просто були відправлені у відпустку, а звільнені 18 квітня.
Повідомляється, що зміни в Пентагоні відбуваються на тлі "масштабних потрясінь": розголошення Пітом Гегсетом конфіденційної інформації в чаті Signal з іншими керівниками органів національної безпеки та "суперечливий візит" мільярдера та старшого радника президента США Ілона Маска до міністерства.
Анонімні співрозмовники повідомили, що Керрол і Селнік хочуть звернутися до суду через "неправомірне звільнення". У Пентагоні не прокоментували інформацію.
"У будівлі повний розвал, і це справді відбивається на керівництві міністра. Піт Хегсет оточив себе людьми, які не приймають його інтереси близько до серця", – сказав високопоставлений представник міністерства оборони.
На тлі змін деякі демократи намагаються використати ситуацію як доказ нездатності Гегсета ефективно керувати оборонним відомством США.
- 22 березня Пентагон розпочав розслідування "несанкціонованого розкриття інформації про національну безпеку" 21 березня після візиту Маска до Пентагону. Під час візиту Маску розповіли про план дій американських військ щодо війни, яка може спалахнути з Китаєм.
- 24 березня стало відомо, що головний редактор журналу The Atlantic отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися військові плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Politico писало, що через витік Уолтца можуть звільнити з посади. Але 25 березня Трамп заявив, що його радник з національної безпеки засвоїв урок.