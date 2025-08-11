Помпео: Трамп стремится восстановить сдерживание России как минимум на 25 лет
Президент США Дональд Трамп стремится создать архитектуру безопасности, которая позволит сдерживать агрессию России, по крайней мере, в течение ближайших 25 лет. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.
По мнению Помпео, система сдерживания российского диктатора Владимира Путина была разрушена во времена 46-го президента США Джо Байден.
"Президент Байден был совершенно неуместен. Он потерял сдерживающий эффект, и Путин захватил значительную часть Украины, чего он не сделал при президенте Трампе", – сказал Помпео.
Встреча Трампа и российского диктатора является первым шагом к восстановлению сдерживания России и созданию новой архитектуры безопасности, считает дипломат.
"Я надеюсь, что мы сможем найти способ, с помощью которого президент Трамп сможет восстановить сдерживание. Мы можем создать архитектуру безопасности, которую возглавят и профинансируют европейцы, она обеспечит – если не навсегда, то ещё на 25 лет – то, чтобы Путин или следующий российский лидер не захватили ещё один кусок Европы. Это то, в чём президент Трамп действительно хорош. Я уверен, что он сделает шаг к этому в пятницу", – заявил Помпео.
Бывший госсекретарь подчеркнул, что результат переговоров Трампа и Путина важен не только для Украины, но и для США.
"Если Европе покажется, что произошла уступка российской агрессии, это будет очень тяжелое время. И Си Цзиньпин в Китае также наблюдает за этим", – подчеркнул он.
- 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".
- 10 августа было опубликовано совместное заявление европейских лидеров, в котором они отметили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой мирных переговоров.
