Помпео: Трамп стремится восстановить сдерживание России как минимум на 25 лет

Бывший госсекретарь США уверен, что результат встречи Трампа и Путина важен не только для Украины

Майк Помпео (Фото: PETER KLAUNZER/EPA)

Президент США Дональд Трамп стремится создать архитектуру безопасности, которая позволит сдерживать агрессию России, по крайней мере, в течение ближайших 25 лет. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

По мнению Помпео, система сдерживания российского диктатора Владимира Путина была разрушена во времена 46-го президента США Джо Байден.

"Президент Байден был совершенно неуместен. Он потерял сдерживающий эффект, и Путин захватил значительную часть Украины, чего он не сделал при президенте Трампе", – сказал Помпео.

Встреча Трампа и российского диктатора является первым шагом к восстановлению сдерживания России и созданию новой архитектуры безопасности, считает дипломат.

"Я надеюсь, что мы сможем найти способ, с помощью которого президент Трамп сможет восстановить сдерживание. Мы можем создать архитектуру безопасности, которую возглавят и профинансируют европейцы, она обеспечит – если не навсегда, то ещё на 25 лет – то, чтобы Путин или следующий российский лидер не захватили ещё один кусок Европы. Это то, в чём президент Трамп действительно хорош. Я уверен, что он сделает шаг к этому в пятницу", – заявил Помпео.

Бывший госсекретарь подчеркнул, что результат переговоров Трампа и Путина важен не только для Украины, но и для США.

"Если Европе покажется, что произошла уступка российской агрессии, это будет очень тяжелое время. И Си Цзиньпин в Китае также наблюдает за этим", – подчеркнул он.