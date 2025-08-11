Помпео: Трамп прагне відновити стримування Росії щонайменше на 25 років

Колишній держсекретар США впевнений, що результат зустрічі Трампа і Путіна важливий не лише для України

Майк Помпео (Фото: PETER KLAUNZER/EPA)

Президент США Дональд Трамп прагне створити архітектуру безпеки, завдяки якій вдасться стримувати агресію Росії принаймні найближчі 25 років. Про це заявив колишній держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю Fox News.

На думку Помпео, система стримування російського диктатора Володимира Путіна була зруйнована за часів 46-го президента США Джо Байдена.

"Президент Байден був абсолютно недоречним. Він втратив стримувальний ефект, і Путін захопив значну частину України, чого він не зробив за президента Трампа", – сказав Помпео.

Зустріч Трампа і російського диктатора є першим кроком до відновлення стримування Росії та створення нової архітектури безпеки, вважає дипломат.

"Я сподіваюся, що ми зможемо знайти метод, за допомогою якого президент Трамп зможе відновити стримування. Ми можемо створити архітектуру безпеки, яку очолять і фінансуватимуть європейці, вона дасть – якщо не назавжди, то ще 25 років, коли Путін чи наступний російський лідер не заберуть ще один шматок Європи. Це те, в чому президент Трамп справді хороший. Я впевнений, що він зробить крок до цього в п'ятницю", – заявив Помпео.

Колишній держсекретар підкреслив, що результат переговорів Трампа і Путіна важливий не лише для України, а й для США.

"Якщо Європі здасться, що сталася поступка російській агресії, це буде дуже важкий час. І Сі Цзіньпін у Китаї також спостерігає за цим", – наголосив він.