"Поражение Patriot" выглядит фейком для давления на фоне уничтожения HIMARS — аналитик

Бадрак считает, что россияне вбросили фейк о поражении системы Patriot на востоке

Валентин Бадрак (Фото: скриншот видео)

Западные специалисты не подтверждают поражение пусковых установок системы противовоздушной обороны Patiot, о чем заявляет российская пропаганда. Об этом сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью LIGA.net.

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По его словам, он больше склоняется к тому, что это фейковая информация для психологического давления на фоне первого уничтоженного HIMARS.

"Это когда негативная информация поглощает все остальные темы. Пока это выглядит так, но исключать нельзя. Посмотрим на реакции", — сказал Бадрак.

Он отметил, что потеря первой системы HIMARS больше психологическая, но это показывает, что у россиян улучшились возможности разведки.

"Системно охотятся на наши системы. Учитывая то, что это произошло за 40 км от фронта, то это значит, что наши военные были немного расслаблены. Она задержалась ровно насколько, чтобы враг смог зафиксировать координаты", — заявил аналитик.

Также эксперт подчеркнул, что военные не предприняли комплекс действий, чтобы избежать удара по установке — речь идет об обнаружении вражеского беспилотника, связи и других мерах.

Недавно Вооруженные Силы Украины ударили из HIMARS по сосредоточению 155 бригады морской пехоты РФ во временно оккупированной Еленовке Донецкой области.

Позднее Силы обороны ударили из HIMARS по полигону россиян в Подо-Калиновке на левом берегу Днепра в Херсонской области. Противник потерял как минимум 60 человек. Подробности удара и видео прилетов можно посмотреть по ссылке.

12 марта США предоставили Украине экстренный пакет военной помощи на $300 млн: в него вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

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