РФ уничтожила "Искандером" первый HIMARS, его "срисовали" с воздуха — нардеп и полковник

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Российской армии удалось уничтожить первую реактивную систему HIMARS ударом ракеты "Искандер", установку удалось обнаружить с беспилотника, необходимо расследование. Об этом сообщил народный депутат и полковник спецназа Роман Костенко в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, специалисты должны выяснить, почему россиянам удалось достать систему, так как HIMARS стрелял из тыла, а разведка врага постоянно работает.

"Чтобы так навелся "Искандер", то нужно, чтобы прошло много времени. Когда вот так летают и "срисовывают", то там есть обычные средства, и ты видишь, что над тобой летает", — сказал Костенко.

Он отметил, что необходимо понять, кто обеспечивал противовоздушную обороны и воздушную безопасность.

Нардеп высказал уверенность, что если на уровне командиров взводов есть планшеты, которые показывают полеты беспилотников, то на уровне HIMARS такое должно быть в каждой машине.

"И они должны смотреть, что над ними летает, и, исходя из этого, занимать позиции", — заявил парламентарий.

Ранее российские военные пропагандисты и украинские каналы опубликовали видео поражения HIMARS на Донбассе — это первое подтверждение удара по системе за полтора года ее эксплуатации в Украине.

Вооруженные Силы Украины ударили из HIMARS по сосредоточению 155 бригады морской пехоты РФ во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.

Позднее Силы обороны ударили из HIMARS по полигону россиян в Подо-Калиновке на левом берегу Днепра в Херсонской области. Противник потерял как минимум 60 человек. Подробности удара и видео прилетов можно посмотреть по ссылке.

Недавно Россия запустила информационно-психологическую спецоперацию о якобы гибели украинских воинов при ударе по Селидово 13 февраля.

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