РФ знищила "Іскандером" перший HIMARS, його "змалювали" з повітря — нардеп і полковник

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Російській армії вдалося знищити першу реактивну систему HIMARS ударом ракети "Іскандер", установку вдалося виявити з безпілотника, необхідне розслідування. Про це повідомив народний депутат та полковник спецназу Роман Костенко в коментарі Радіо Свобода.

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За його словами, фахівці мають з'ясувати, чому росіянам вдалося дістати систему, оскільки HIMARS стріляв із тилу, а розвідка ворога постійно працює.

"Щоб так навівся "Іскандер", то треба, щоби пройшло багато часу. Коли ось так літають і "змальовують", то там є звичайні засоби, і ти бачиш, що над тобою літає", – сказав Костенко.

Він зазначив, що необхідно зрозуміти, хто забезпечував протиповітряну оборону та повітряну безпеку.

Нардеп висловив упевненість, що якщо на рівні командирів взводів є планшети, які показують польоти безпілотників, то на рівні HIMARS таке має бути в кожній машині.

"І вони повинні дивитися, що над ними літає, і, виходячи з цього, займати позиції", — заявив парламентар.

Раніше російські військові пропагандисти та українські канали опублікували відео ураження HIMARS на Донбасі – це перше підтвердження удару по системі за півтора року її експлуатації в Україні.

Збройні Сили України вдарили з HIMARS по зосередженню 155 бригади морської піхоти РФ у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.

Пізніше Сили оборони вдарили з HIMARS по полігону росіян у Подо-Калинівці на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Противник втратив щонайменше 60 людей. Подробиці удару та відео прильотів можна переглянути за посиланням.

Нещодавно Росія запустила інформаційно-психологічну спецоперацію про нібито загибель українських воїнів під час удару по Селидовому 13 лютого.

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