"Ураження Patriot" виглядає фейком для тиску на тлі знищення першого HIMARS — аналітик

Бадрак вважає, що росіяни вкинули фейк про ураження системи Patriot на сході

Валентин Бадрак (Фото: скриншот з відео)

Західні фахівці не підтверджують ураження пускових установок системи протиповітряної оборони Patiot, про що заявляє російська пропаганда. Про це повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, він більше схиляється до того, що це фейкова інформація для психологічного тиску на тлі першого знищеного HIMARS.

"Це коли негативна інформація поглинає всі інші теми. Поки що це виглядає так, але виключати не можна. Подивимося на реакції", – сказав Бадрак.

Він зазначив, що втрата першої системи HIMARS більш психологічна, але це показує, що росіяни покращили можливості розвідки.

"Системно полюють на наші системи. Враховуючи те, що це сталося за 40 км від фронту, це означає, що наші військові були трохи розслаблені. Вона затрималася рівно настільки, щоб ворог зміг зафіксувати координати", — заявив аналітик.

Також експерт підкреслив, що військові не вдалися до комплексу дій, щоб уникнути удару по установці — йдеться про виявлення ворожого безпілотника, зв'язку та інші заходи.

Нещодавно Збройні Сили України вдарили з HIMARS із зосередженням 155 бригади морської піхоти РФ у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.

Пізніше Сили оборони вдарили з HIMARS по полігону росіян у Подо-Калинівці на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Противник втратив щонайменше 60 людей. Подробиці удару та відео прильотів можна переглянути за посиланням.

12 березня США надали Україні екстрений пакет військової допомоги на $300 млн: до нього увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

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